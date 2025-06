Conférence

L’évolution des pratiques agricoles est inévitable et nécessaire. Inévitable, car le changement climatique a une empreinte croissante sur l’agriculture et la vie des agriculteurs. Nécessaire, car l’agriculture joue un rôle central dans l’adaptation de notre monde au changement climatique et dans l’atténuation de ses effets.

À l’origine du projet MATS (« Modeling Agricultural TransitionS ») est la conviction que la compréhension et l’anticipation de cette évolution nécessitent un effort de modélisation économique et financière qui prenne en compte les intérêts des différents acteurs impliqués et leurs interactions. Il est important également de prendre en considération des secteurs qui à première vue pourraient sembler plus éloignés de la pratique agricole : l’eau, l’énergie, la protection financière (assurance et fonds de garantie).