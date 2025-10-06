À l’hectare, une pluviométrie annuelle de 250 mm correspond à un volume annuel de 2500 m³ d’eau. Une pluviométrie...
Malgré les efforts, le carton recyclé contient toujours des huiles minérales
Dans cet épisode, Jean-Luc Jung, chef de la station marine de Dinard et professeur au Muséum national d’Histoire naturelle...
La fusion nucléaire pourrait-elle devenir une réponse aux crises énergétiques et climatiques mondiales ? En tant que source d’énergie...
Écouter les paysages plutôt que les regarder. Voici l’approche qu’utilisent Anne Sourdril et Luc Barbaro pour leur projet de...
En raison du réchauffement climatique, le glacier d’Argentière, situé dans le massif du Mont-Blanc, perd environ un mètre d’épaisseur...
Emmanuelle Porcher, écologue et professeure du Muséum nous parle de l’importance des pollinisateurs dans notre écosystème. Véritables ouvriers de...
Le biologiste et chercheur au Muséum, Marc-André Selosse, questionne les modes d’agriculture actuels et nous invite à nous projeter...
Depuis 2020, des millions de bouteilles ne respectaient plus la définition légale d’ »eau minérale naturelle ». Nestlé le savait. L’État...
Des gobelets en mousse de polystyrène aux organes artificiels, le plastique est peut-être le matériau le plus omniprésent et...
Depuis sept ans déjà, le conflit fait rage entre les séparatistes pro-russes et l’armée de Kiev à l’est de...
Au bord du Pacifique et proche de l’Antarctique se trouve la Nouvelle-Zélande, un magnifique paradis naturel et le cœur...
La transition énergétique est-elle synonyme de transition écologique ? Pas si sûr… Ce documentaire analyse l’impact qu’aura le développement...
Le jour d’après examine de façon critique les différents scénarios qui bouleverseraient l’humanité. Que se passerait-il si nous étions...
C’est le pays des forêts sacrées, des sommets enneigés, des moines en toges rouge et des monastères suspendus. Le...
Une pénurie d’eau, ressource pourtant vitale, semble inévitable à moyen terme, et ce sur tous les continents. Que faire pour...
Les océans, qui couvrent plus de 70 % de la surface de notre planète, jouent un rôle crucial dans...
À la lumière du procès symbolique de Monsanto tenu en 2016, Marie-Monique Robin expose l’ampleur du scandale sanitaire lié...
Alors que les signaux du changement climatique se multiplient, il y a quelques motifs d’espoir. Il y a aussi...
