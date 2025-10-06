Ressources Dans la même catégorie

Conférence Comment semer la pluie ? À l’hectare, une pluviométrie annuelle de 250 mm correspond à un volume annuel de 2500 m³ d’eau. Une pluviométrie...

Documentaire Le carton recyclé souvent dangereux Malgré les efforts, le carton recyclé contient toujours des huiles minérales

Podcast Quelles sont les nouvelles façons d’explorer l’océan ? Dans cet épisode, Jean-Luc Jung, chef de la station marine de Dinard et professeur au Muséum national d’Histoire naturelle...

Conférence La fusion nucléaire est-elle la clé pour sauver la planète ? La fusion nucléaire pourrait-elle devenir une réponse aux crises énergétiques et climatiques mondiales ? En tant que source d’énergie...

Documentaire Des paysages qui s’écoutent Écouter les paysages plutôt que les regarder. Voici l’approche qu’utilisent Anne Sourdril et Luc Barbaro pour leur projet de...

Documentaire Un glacier sur écoute En raison du réchauffement climatique, le glacier d’Argentière, situé dans le massif du Mont-Blanc, perd environ un mètre d’épaisseur...

Podcast Un monde sans pollinisateurs Emmanuelle Porcher, écologue et professeure du Muséum nous parle de l’importance des pollinisateurs dans notre écosystème. Véritables ouvriers de...

Podcast Le vivant au cœur de l’agriculture Le biologiste et chercheur au Muséum, Marc-André Selosse, questionne les modes d’agriculture actuels et nous invite à nous projeter...

Podcast Nestlé, eau polluée et silence de l’État : retour sur un scandale Depuis 2020, des millions de bouteilles ne respectaient plus la définition légale d’ »eau minérale naturelle ». Nestlé le savait. L’État...

Documentaire Accros au plastique Des gobelets en mousse de polystyrène aux organes artificiels, le plastique est peut-être le matériau le plus omniprésent et...

Documentaire Le manque d’eau potable en Ukraine Depuis sept ans déjà, le conflit fait rage entre les séparatistes pro-russes et l’armée de Kiev à l’est de...

Documentaire Nouvelle-Zélande : la lutte des Maoris pour la protection de la nature Au bord du Pacifique et proche de l’Antarctique se trouve la Nouvelle-Zélande, un magnifique paradis naturel et le cœur...

Documentaire Menaces sur la forêt française La transition énergétique est-elle synonyme de transition écologique ? Pas si sûr… Ce documentaire analyse l’impact qu’aura le développement...

Documentaire Le jour d’après – A court de pétrole Le jour d’après examine de façon critique les différents scénarios qui bouleverseraient l’humanité. Que se passerait-il si nous étions...

Documentaire Bhoutan : le royaume vert himalayen C’est le pays des forêts sacrées, des sommets enneigés, des moines en toges rouge et des monastères suspendus. Le...

Documentaire Xenius – Le monde va-t-il bientot manquer d’eau potable ? Une pénurie d’eau, ressource pourtant vitale, semble inévitable à moyen terme, et ce sur tous les continents. Que faire pour...

Article Les océans en péril : une menace latente pour notre planète Les océans, qui couvrent plus de 70 % de la surface de notre planète, jouent un rôle crucial dans...

Documentaire Monsanto : le roundup face à ses juges (1/2) À la lumière du procès symbolique de Monsanto tenu en 2016, Marie-Monique Robin expose l’ampleur du scandale sanitaire lié...