Conférence

Le numérique fait partie de notre quotidien. La crise du Covid a accéléré cette tendance au tout numérique avec notamment le passage au télétravail ou pour nos besoins plus personnels comme les achats en ligne. Aujourd’hui, nous estimons à 5 milliards le nombre d’individus connectés à internet et à 30 milliards le nombre d’objets connectés mais cette utilisation massive et croissante des outils numériques présente un coût écologique considérable. La part des émissions de gaz à effet de serre du secteur est évalué entre 2 % et 4 % des émissions mondiales, soit près de deux fois plus que le transport aérien (avant le Covid). Face à la crise écologique, quelles sont les bonnes pratiques et les pistes à explorer ou déjà explorées pour un avenir numérique plus sobre et responsable ?