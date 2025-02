Documentaire

Les effets dévastateurs du réchauffement climatique au Maroc. Aux portes du Sahara à Asrir, le sable, balayé par des vents de plus en plus forts, gagne du terrain sur les palmeraies qui disparaissent peu à peu. Des sécheresses de plus en plus longues et des crues violentes obligent les habitants à partir. Quant aux éleveurs de dromadaires, ils doivent parcourir des kilomètres pour nourrir leurs animaux. Pour remédier à ce problème, le pays s’est lancé dans une démarche écologique afin d’aider les Marocains les plus démunis à s’adapter aux changements climatiques.

Maroc en marche contre le désert

Auteur : Morad Aït-Habbouche

Réalisation : Morad Aït-Habbouche, Anne-Charlotte Gourraud, Laïla Agorram, , Charlotte Tortat, Thomas Raguet, Charlotte Riesi

Musique : Nicolas Maingot