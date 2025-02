Conférence

On peut aborder les questions écologiques et sociales de deux manières, qui s’alimentent et se complètent : par la théorie et par la pratique. Et aujourd’hui, pour sa première conférence de rentrée, Esp’R a choisi l’angle de la pratique. Pierre Larrouturou est eurodéputé depuis 2019. Il a une formation d’ingénieur agronome, est diplômé de Sciences Po, et a une expertise reconnue en économie. Après ses études, il travaille dans le conseil. Il y reste jusqu’en 2000, date à laquelle il décide de se consacrer intégralement à ses engagements militants. Après des allers-retours entre le PS et Europe Écologie les Verts, il crée son parti en 2013, Nouvelle Donne.En 2017, il crée le Pacte Finance Climat, collectif de lutte contre le réchauffement climatique à l’échelle européenne. Et depuis 2019, donc, il est député européen, et a été rapporteur général du budget 2021 de l’UE. Il est constant dans les idées qu’il défend : la semaine de 4 jours, un financement plus ambitieux pour la transition écologique, une taxe sur les transactions financières à l’échelle européenne, pour laquelle il a fait une grève de la faim. Qu’on adhère ou pas aux idées qu’il défend, il propose des solutions concrètes et ambitieuses aux immenses défis du XXIe siècle, qui incitent à la réflexion et poussent à l’action.