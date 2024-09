Documentaire

A Jakarta, le compte à rebours a déjà commencé. Rien ne pourra empêcher le désastre. Jakarta coule. La mer de Java grignote chaque jour un peu plus la mégalopole indonésienne. Aujourd’hui, près de la moitié de Jakarta se trouve sous le niveau de la mer et la ville continue de s’enfoncer d’environ 10 centimètres par an.

En 2050, si rien n’est fait, Jakarta sera presque entièrement sous l’eau. Elle est la première capitale menacée de disparition à cause du réchauffement climatique.Sans solution à apporter aux habitants qui vivent les pieds dans l’eau à chaque marée, le président indonésien Joko Widodo a choisi un grand déménagement et construit une nouvelle capitale à 2 000 km de là, en plein cœur de la jungle de l’île de Bornéo. Son nom : Nusantara. Ce sera une cité forêt, une métropole verte, durable, sans embouteillages, où les gens se promèneront à pied ou à vélo.Les travaux ont commencé il y a deux ans et 27 000 ouvriers travaillent jour et nuit sur ce chantier titanesque. Depuis les constructions de Brasilia au Brésil, on ne trouve pas trace de pareille ambition : déménager une capitale et installer, au milieu de nulle part, une ville futuriste à la pointe de la technologie. Mais la future capitale suscite déjà la controverse et constitue pour les défenseurs de l’environnement une menace sur le paradis vert de Bornéo.

