Documentaire



Alors qu’à Paris le ministre de l’Environnement Nicolas Hulot démissionne pour alerter sur l’état de la planète, au même moment, partout en France, des citoyens et des militants se battent pour leur santé et leur environnement.

Des Bouches-du-Rhône au Havre, ils dénoncent les pratiques d’industriels peu prompts à prendre en compte les impératifs sanitaires et environnementaux. Comme à Bouc-Bel-Air près de Marseille, où une pollution a chassé l’autre. Les boues rouges de l’usine Alteo, longtemps déversées en mer, sont désormais stockées sur terre et atterrissent régulièrement chez les riverains portées par les coups de vent. Les populations locales doivent aussi affronter l’inertie de certains élus voire l’omerta des pouvoirs publics qui font le choix de préserver un bassin d’emploi.

C’est le cas à Lacq, ou l’affaire Sanofi a défrayé la chronique cet été pour des taux de rejets de matières dangereuses 190 000 supérieurs aux seuils autorisés. A Fos-sur-Mer, citoyens, élus et chercheurs locaux se sont mobilisés pour pallier les carences de l’Etat et produire leurs propres études scientifiques qui démontrent les conséquences de cette pollution massive sur la santé des riverains.

Enfin, au Havre un industriel censé dépolluer pollue au contraire sans vergogne. Cette affaire concentre à elle seule tous les dysfonctionnements: le laxisme des autorités, la complaisance des élus locaux, une facture salée pour le contribuable et, au final, une pollution dont nul ne sait que faire.

Une enquête de 52 minutes réalisée par Sylvain Pak