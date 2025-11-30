Le tour du monde en 80 jours, le festival international du cerf-volant, Mary Poppins, le tour de france à...
Imaginez un congélateur géant qui n’a pas été dégivré depuis des centaines de milliers d’années et qui soudainement, tombe...
Pollution, surpêche, réchauffement climatique : entre le détroit du Bosphore et les Dardanelles, l’oxygène vient à manquer. En 2021, recouverte d’un...
Les milliers de tonnes d’ordures jonchant les trottoirs depuis la grève des éboueurs ont mis en lumière la quantité...
Faire pousser des légumes sur les toits des villes n’est plus une utopie. Avec Baptiste Grard.
Les îles Fidji sont en train de disparaître sous les vagues. Confrontées à des cyclones de plus en plus...
Comment anticiper le comportement a priori imprévisible des feux ? En Corse, le laboratoire Science pour l’environnement utilise plusieurs...
Derrière les feux qui ravagent l’Amazonie se révèlent les rouages d’un système où intérêts politiques et économiques priment sur...
Personne ne veut de résidus de glyphosate dans son assiette. Mais j’habite au cœur de la Beauce et mes...
J´achète, je jette : comment consommer sans piller la planète ? De Paris à Shanghai, de New York à...
Comment amener les populations locales à vivre en harmonie avec la nature et à protéger l’environnement ? En Namibie,...
Tous les jours, nous mangeons et respirons d’infimes résidus de plastique. Quels effets cette contamination insidieuse a-t-elle sur notre...
Dans le sud du canal du Mozambique se trouve l’île Europa. Pour contribuer à préserver l’état exceptionnel de son...
Rénovation de la maison, mobilier et décoration, électroménager, vêtements et automobile… Des milliers de Français font aujourd’hui de bonnes...
Avec ses eaux cristallines et ses plages désertes, l’archipel des Maldives s’est imposé comme la destination de rêve par...
Proche du pôle Nord, l’archipel du Svalbard en Arctique subit de plein fouet le dérèglement climatique, se réchauffant six...
La désobéissance civile comme crédo et une conquête planétaire en marche… Brut & Léa Camilleri vous racontent l’histoire d’un...
Un bilan des ravages causés par la surpêche, démasquant la face cachée de l’industrie mondialisée. La croissance exponentielle de...
« Envoyé spécial » est allé à la rencontre de ceux qui se battent pour la sauvegarde de nos animaux familiers....
Vagues de chaleur, manque de pluie : le niveau des nappes phréatiques est dramatiquement en baisse. La consommation d’eau, elle,...
