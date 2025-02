Documentaire

Le delta du Niger, au Nigeria, est l’un des endroits les plus pollués au monde par des marées noires à répétition.

Pourtant, tout n’est pas encore perdu, malgré des décennies d’exploitation pétrolière et des marées noires à répétition qui ont anéanti les mangroves, source de vie, essentielles à la biodiversité des océans, au climat ainsi qu’à la survie des communautés. Des femmes et des hommes ont entrepris de lutter face à cette catastrophe environnementale et sanitaire. Scientifiques locaux, militants écologistes et avocats londoniens unissent leurs efforts pour trouver des solutions. Et planter les germes de l’espoir. Notre équipe s’est immergée dans leur combat quotidien.

