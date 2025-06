Podcast

De matière miracle à ennemi publique numéro 1, le plastique s’infiltre partout : y compris dans les grands titres d’actualité. “52 000 microparticules de plastique par an ingéré par notre corps selon une étude canadienne” lisait-on en juin 2019. “Du plastiques présents partout… jusque dans les fœtus humains” titrait Courrier International en 2024. Une pollution qui s’immisce au plus profond de nous et de notre environnement sans que l’on sache forcément remonter à la source de la contamination. Parfois, les réponses les plus prometteuses semble les plus incongrues. Et si nous regardions par exemple du côté… de nos pneus ?