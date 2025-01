Conférence

La mer recouvre plus de 70% de notre planète « Terre ». Elle est à l’origine de la vie, héberge plus de 90% de la biomasse vivante, mais son exploration reste assez récente. En cause, la peur de l’inconnu, un environnement inhospitalier et des contraintes techniques limitant son accessibilité. Les océans sont pourtant source d’une importante biodiversité, et de fait d’une diversité chimique surprenante.

Les applications des ressources marines sont variées et concernent différentes industries, dont l’industrie pharmaceutique. Quelques utilisations thérapeutiques remontent à l’Antiquité, mais l’essentiel des découvertes s’est fait à partir des années 1950. Nous reviendrons, à travers quelques exemples surprenants, sur l’historique de ces découvertes, qu’elles aient donné lieu à un médicament ou qu’elles soient encore au stade d’essais cliniques.