Documentaire

Sous l’étiquette verte de la biomasse se cache une ombre grandissante : paysages détruits, biodiversité effacée et forêts sacrifiées au nom de la transition énergétique. Ce que l’on présente comme l’avenir pourrait être l’une des plus grandes illusions écologiques.

L’électricité « biomasse » débarque en France. Estampillée verte et renouvelable, cette énergie produite par la combustion du bois est encouragée par l’Union Européenne, et largement subventionnée par l’Etat français. Ainsi, à Gardanne en Provence, le groupe E-ON, un géant de l’énergie, a entrepris dès 2012, la conversion d’une vieille centrale à charbon. Elle deviendra début 2016, la plus grande centrale biomasse de France.

Mais transition énergétique ne veut pas dire transition écologique. Dégradation des paysages, pollution, industrialisation de l’exploitation forestière, et destruction de la biodiversité, l’arrivée d’E-On à Gardanne provoque colère et indignation dans les régions méditerranéennes où le bois sera prélevé. Et l’impact de ce projet pharaonique n’est pas seulement local. Gardanne, comme d’autres mégacentrales biomasse européennes, devra aussi importer une partie de son bois. Une véritable manne pour les pays producteurs, mais un désastre pour leurs forets. Premiers exportateurs mondiaux de granulés de bois, les Etats-Unis et le Canada sont aussi les pays qui ont perdu le plus de surfaces boisées au monde, au cours des 12 dernières années. De la France au Québec en passant par l’Angleterre et les Etats-Unis, militants, élus locaux et scientifiques de renom témoignent. Ils nous révèlent les menaces que l’industrie biomasse fait peser sur la forêt française et sur les forêts du monde.

Réalisation : Benoit Grimont

Tous droits réservés