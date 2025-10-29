Une combinaison particulière de plusieurs facteurs a créé un dôme de chaleur au-dessus de la France, faisant monter les températures jour après jour.
Alors que la situation n’a jamais été aussi grave, l’écologie politique peine à convaincre une partie des classes populaires....
Les territoires maritimes et littoraux sont le théâtre d’une forte attractivité, de pressions multiples, de concurrences (urbaines, économiques, sociales...
Le thon rouge européen mesure jusqu’à 5 mètres de long et pèse jusqu’à 600 kg. Chaque année, il traverse...
Le numérique fait partie de notre quotidien. La crise du Covid a accéléré cette tendance au tout numérique avec...
La hausse des températures bouleverse les conditions climatiques et perturbe l’équilibre de la Terre : augmentation des sécheresse, périodes...
Caroline et Corentin ont décidé de limiter leur consommation d’eau à 15 litres par jour chacun. Grâce à des...
« We need to move into a more sustainable future. » C’est par ces mots que Jane Goodall, éthologue et anthropologue,...
La biodiversité ne concerne pas que nos campagnes ! Philippe Clergeau, professeur en écologie au Muséum National d’Histoire Naturelle,...
La guerre en Ukraine a clairement rebattu les cartes dans notre rapport à l’approvisionnement en énergie et à sa...
Les habitants de Bassora doivent faire face à une catastrophe écologique d’une ampleur effroyable. Au cours de l’été 2018,...
Avec son Kilimandjaro, ses animaux sauvages et ses Masaï, la Tanzanie fait rêver les aventuriers amateurs de sensations fortes...
Le terme “écocide“ désigne la destruction de milieux naturels de la faune et de la flore, ce qui n’est...
Bonheur animal, transformations génétiques, élevage intensif… le rapport entre les hommes et les animaux connaît une crise majeure. À...
Derrière le Mont-Saint-Michel, le Cotentin regorge de merveilles. Des plages du débarquement aux falaises du Nez de Jobourg, vieilles...
Quelles solutions pour refroidir la planète ? Un tour d’horizon américain aux infographies spectaculaires, qui revigore par son riche...
L’augmentation de la concentration du CO2 atmosphérique est la cause principale du réchauffement climatique observé depuis cinquante ans. Pourtant,...
De nouveaux modes de consommation s’offrent à nous pour manger mieux et favoriser l’agriculture locale tout en tissant du...
Les effets dévastateurs du réchauffement climatique au Maroc. Aux portes du Sahara à Asrir, le sable, balayé par des...
Les effets dévastateurs du réchauffement climatique sur l’île rouge. Dans le sud-ouest du pays, le sable, balayé par des...
Depuis l’été 2022, marqué par la canicule, les méga-feux et la crise de l’énergie, les jets privés sont plus...
