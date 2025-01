Documentaire

Le Colorado est le troisième fleuve le plus long du monde. Il prend sa source aux Etats-Unis et se jette 2000 km plus au sud au Mexique, dans la mer de Cortez. Pour pouvoir développer leurs villes et surtout irriguer leurs immenses étendues agricoles en plein désert, comme Las Vegas, les Américains ont construit une dizaine de barrages sur le fleuve Colorado. Conséquence : seuls 9% des eaux arrivent au Mexique. Le delta se meurt. Comme ses poissons, ses mammifères, ses plantes. Et aussi ses habitants. Aujourd’hui, le delta du Colorado est réduit à 5%, il n’est plus qu’un désert aride qui s’étend à perte de vue. La catastrophe écologique est flagrante. Un documentaire de Sandrine FEYDEL pour Thalassa.