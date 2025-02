Documentaire

A Paradise, après l’incendie le plus meurtrier jamais survenu aux Etats-Unis, les survivants traumatisés racontent et accusent : le réchauffement climatique, que Donald Trump considère comme un canular, semble à l’œuvre… L’endroit s’appelle Paradise. C’est devenu un enfer de flammes et de cendres. « Camp Fire » est l’incendie le plus meurtrier et le plus dévastateur jamais survenu aux Etats-Unis. Des dizaines de morts, des centaines de disparus et un paysage apocalyptique au cœur de la Californie, sur une zone cinq fois plus grande que Paris ! Un chaos de feu. L’enquête pour retrouver les corps des disparus, dans les maisons ou les voitures calcinées, s’annonce éprouvante. Sur place, dans un air saturé et sous un ciel orangé et voilé, les survivants traumatisés racontent et accusent : le réchauffement climatique, que Donald Trump considère comme un canular, est bel et bien à l’œuvre… « Envoyé spécial » dans un chaos de feu. Un documentaire d’Yvan Martinet et Manon Descoubès.