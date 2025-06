Conférence

À partir de son dernier ouvrage « Écolos, mais pas trop… Les classes sociales face à l’enjeu environnemental » (Raisons d’Agir, 2024), Jean-Baptiste Comby revient sur la difficulté des offres écologistes contemporaines à tenir compte des rapports de classe en jeu sur le terrain environnemental.

Après avoir établi cette difficulté et avancé quelques-uns des facteurs pouvant l’expliquer, il n’est pas inutile d’en signaler quelques conséquences. L’une d’elle, et non la moindre, est le rejet croissant des politiques de l’écologie alors même que le désastre en cours est toujours plus aigu et palpable…