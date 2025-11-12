Documentaire

Tous les jours à la maison, c’est le même dilemme devant sa poubelle : comment bien trier ses déchets ? Tel pot, telle barquette direction bac jaune ou pas ? Plus d’un tiers des Français avoue ne pas savoir trier correctement. Et dans presque autant de foyers, cela crée des scènes de ménage !

Face à ce casse-tête, un nouveau système s’étend progressivement à travers toute la France : l’extension des consignes de tri. En clair : tous les emballages sont bons à jeter dans le bac jaune. Un geste de tri simplifié, mais est-ce la garantie que tout sera recyclé ? Que deviennent vraiment nos déchets, notamment ceux en plastique ? En partant de la poubelle jaune au coin de la rue, l’équipe de ce sujet a retracé le circuit de nos déchets pour découvrir quel traitement leur est réservé et ce qui est vraiment récupéré au final. Un parcours qui conduit de surprise en surprise, de nos centres de tri jusqu’au fin fond de l’Asie, en passant par des usines aux procédés étonnants !

Combien payez-vous réellement pour ce système de tri ? Quel marché incroyable génère-t-il ? Et surtout, vos efforts pour trier soigneusement sont-ils bien récompensés ?

Réalisateur : JACLIN Pauline, Nehlig Laurianne, Didier Olivier