Documentaire

Tous les ans au mois de décembre, au retour de la saison chaude, le risque cyclonique mobilise les chercheurs, mais aussi les prévisionnistes de Météo-France et du laboratoire de l’atmosphère et des cyclones de l’université de La Réunion. Pour améliorer cette prévision dans la zone de l’océan Indien, le projet « Rénovrisk cyclone » voit le jour en 2018. L’objectif, multiplier de façon significative les observations et les mesures dans cette zone afin d’affiner les modèles développés dans les supercalculateurs à Toulouse. Ce film raconte comment, pendant trois ans, techniciens, ingénieurs et chercheurs ont oeuvré à l’acquisition de ces données.

Un documentaire réalisé par le personnel de la DAMAN (Direction de l’Audiovisuel, du Multimédia et de l’Accessibilité Numérique) de l’université de La Réunion.