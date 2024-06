Documentaire



Un changement est à l’œuvre dans les montagnes d’Écosse. Soucieux d’agir pour le climat, des millionnaires récemment installés dans la région achètent d’immenses domaines pour les renaturer et les réensauvager. Ils sont convaincus que les Highlands pourront alors absorber davantage de dioxyde de carbone.

Activiste climatique de longue date, Jeremy Leggett vit au bord du Loch Ness depuis plus de trois ans. Après avoir fait fortune dans l’énergie solaire, il a cédé son entreprise en 2020 pour faire l’acquisition d’un territoire de chasse. Mais exit les fusils et la chevrotine, il veut laisser la nature reprendre ses droits à Bunloit Estate. Jeremy Leggett, 69 ans, est un homme de conviction. Il estime que, face à la menace que représente le changement climatique, il n’y a plus de temps à perdre. Il fait planter des forêts mixtes, arracher les monocultures de conifères et réhumidifier des tourbières asséchées afin d’obtenir une meilleure absorption du CO2 tout en favorisant la biodiversité. Mais des Écossais attachés aux traditions craignent que les ultra-riches qui s’engagent pour le climat ne détruisent les zones de chasse dans les Highlands. Jamie Williamson gère un domaine de chasse qui est dans la famille depuis cinq générations. Or, ce territoire est désormais encerclé par les propriétés d’écologistes. Et ceux-ci font abattre les cerfs de manière ciblée sur leurs terres pour permettre la pousse de jeunes arbres. Jamie Williamson craint que l’élimination des cervidés ne sonne le glas de la chasse au cerf. C’est en quelque sorte un combat culturel qui se déroule actuellement dans les Highlands. Jeremy Leggett a réussi à collecter des fonds via un financement participatif de ses projets. Avec son entreprise Highlands Rewilding, il veut désormais montrer qu’il est également possible de gagner de l’argent avec la renaturation. La course aux subventions et aux aides publiques ne fait que commencer.

