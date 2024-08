Podcast



Pratiques agricoles et déclin de la biodiversité, l’heure de la prise de conscience. Le déclin de la biodiversité constitue l’une des crises environnementales les plus préoccupantes de notre époque, et les pratiques agricoles jouent un rôle central dans ce phénomène. À mesure que l’agriculture évolue pour répondre aux besoins croissants de la population mondiale, les conséquences sur les écosystèmes deviennent de plus en plus évidentes. Il est crucial de comprendre comment ces pratiques contribuent à la perte de biodiversité et d’explorer les voies de réhabilitation possibles pour contrer ce déclin alarmant.