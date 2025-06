Documentaire

Depuis quelques années, cyclones toujours plus violents et montée des eaux menacent la vie côtière du Golfe du Bengale. Guy Lagache part à la rencontre des habitants de cette région indienne particulièrement touchée, pour comprendre comment ils affrontent l’érosion, la salinisation des terres et la disparition de leurs villages. Entre inondations, survie des cultures et conflits avec la faune sauvage (tigres du Bengale), ce reportage inédit montre la réalité d’une catastrophe annoncée. Face à la montée de l’océan, des solutions émergent : énergies renouvelables, techniques agricoles adaptées et solidarité communautaire.