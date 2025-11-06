Le dérèglement climatique représente l’un des plus grands défis du 21e siècle, et le secteur de la santé est...
L’économie de carburant et la réduction des émissions de CO2 sont des préoccupations croissantes dans notre société. La question...
Bangkok s’enfonce chaque année un peu plus sous le niveau de la mer. Entre inondations, désastres climatiques et villes...
Les scientifiques sont unanimes : si nous ne réduisons pas rapidement nos émissions de CO2, première cause de la...
Le solaire est source d’une énergie abondante et maîtrisée : 4% de l’énergie mondiale est produite à partir de...
Le projet d’étude PlastiGar a pour objectif de suivre durant trois ans la pollution plastique de la Garonne afin...
Les crues dévastatrices du Languedoc engloutissent des vies et menacent un littoral déjà fragilisé par le changement climatique. Chaque...
Au Costa Rica, un paradis écologique lutte pour sauver sa biodiversité menacée. Entre reforestation, éducation et protection des espèces,...
Rob Greenfield se déplace sur un vélo de bambou, se lave dans les rivières, mange les légumes de son...
Les océans jouent un rôle prépondérant dans la régulation du climat. En freinant l’augmentation du CO2 atmosphérique depuis 250...
Depuis la nuit des temps, les amérindiens Wayana de Guyane peuplant le bord des fleuves amazoniens, pratiquent une pêche...
Dans cet épisode, on découvre avec le journaliste Pierre Girard comment des vaches peuvent rendre l’activité d’une exploitation agricole plus respectueuse...
L’ethnologue David Yetman explore les Amériques. Dans le Sud-Ouest américain, la réalité du changement climatique saute aux yeux. Les rivières...
De tous les moyens de transport, ce sont les voitures qui polluent le plus. Particules de suie, gaz toxiques,...
Selon un rapport des Nations unies, les pesticides – massivement utilisés dans l’agriculture – seraient responsables de la mort...
L’Antarctique est un continent dédié à la paix et à la science. Chaque année, l’Institut Polaire Français « Paul-Emile Victor »...
Comme les restaurants sont fermés en raison de la crise sanitaire, la vente à l’emporter est la seule possibilité...
Dans l’est du Maroc, au pied de l’Atlas, la vallée de Tafilalet abrite l’une des plus grandes oasis du...
La disparition des animaux en Ukraine, exacerbée par la déforestation croissante, constitue une menace alarmante pour la biodiversité du...
La chasse au gaspillage au pays des libertés individuelles.
