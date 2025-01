Documentaire

L’interdiction des organismes génétiquement modifiés (OGM) est un totem pour les agriculteurs bio. Leur refus des technologies de pointe est-il encore approprié ou ne risque-t-il pas au contraire de compromettre l’avenir de la filière ?

Ensemble des outils destinés à modifier les caractéristiques d’un organisme vivant, le génie génétique ne cesse de faire débat, rencontrant notamment une opposition farouche du côté des agriculteurs bio. Pourtant, les OGM nouvelle génération et l’agriculture biologique ont bien plus en commun qu’il n’y paraît : tous deux ambitionnent de réduire l’utilisation des pesticides et des engrais chimiques nocifs pour l’environnement. Alors, le rejet systématique des méthodes de sélection modernes a-t-il encore du sens face à l’accélération du réchauffement climatique ? Comment cette opposition stricte pourrait-elle être dépassée ? Le professeur de psychologie Bertolt Meyer en discute avec le biologiste moléculaire Holger Puchta et l’agrobiologiste Monika Messmer.

Série documentaire (Allemagne, 2024, 27mn)

