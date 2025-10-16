Plastique, papier ou carton… La plupart de nos produits de consommation courante sont enveloppés dans ces emballages que nous...
À la lisière de la forêt primaire du bassin du Congo, la deuxième plus vaste au monde, cette somptueuse...
L’Amazonie brésilienne est au cœur d’enjeux contemporains majeurs : changement climatique, déforestation, biodiversité, … À partir d’images satellites et...
Qui n’a pas rêvé de pouvoir se baigner dans son jardin ? Andrea Münnich, pisciniste en Thuringe, s’efforce de faire de...
En mai 2025, l’effondrement d’un glacier a enseveli le village suisse de Blatten sous la boue et les gravats....
La Jungle étroite est un documentaire belge réalisé par Benjamin Hennot en 2013. Le film suit Gilbert Cardon, un...
Les nanoparticules (NP) représentent aujourd’hui un enjeu à la fois technologique, sociétal, économique et scientifique du fait de la...
Comment observer les savanes d’Arizona, très sensibles au changement climatique, en pleine Île-de-France ? C’est ce que propose l’installation...
Les hôpitaux font partie des plus gros producteurs de déchets. Ils sont les seuls à utiliser en grande quantité...
Fortes pluies, canicules et sécheresses occasionnent des pertes de récolte. Pour faire face à ces phénomènes extrêmes, certains pays...
Ouragans, inondations, sécheresse, océans en péril… : les conséquences du réchauffement gagnent en violence. Que peut nous apprendre l’histoire...
Le camion de C’EST PAS SORCIER s’arrête à la centrale nucléaire de Cattenom en Moselle pour savoir ce que...
Depuis sept ans déjà, le conflit fait rage entre les séparatistes pro-russes et l’armée de Kiev à l’est de...
L’ethnologue David Yetman explore les Amériques. Dans le Sud-Ouest américain, la réalité du changement climatique saute aux yeux. Les rivières...
Canicules meurtrières, terres salées, inondations incessantes : en Argentine, le changement climatique a déjà bouleversé des vies. Ce documentaire...
Avec ses plages de sable blanc et ses vagues recherchées par les surfeurs, mais aussi sa Grande Barrière de...
La France s’est engagée dans une grande stratégie nationale de protection des espaces naturels d’ici 2030. Alors que les...
C’est un paradis prospère aux portes de la ville de Karachi. L’une des plus grandes mangroves au monde est...
On trouve en ville une mosaïque de milieux : jardins, friches, potagers… Ce terreau urbain est-il plus fertile pour...
Ordinateurs, tablettes, la course au dernier cri encourage les constructeurs à produire toujours plus : retour sur les mécanismes...
