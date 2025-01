Documentaire

Les coulisses de la science vous emmène découvrir l’Institut agronomique Néo-Calédonien. Cet organisme de recherche original et unique en Nouvelle-Calédonie mène des travaux en appui au développement rural du pays, centrés autour des enjeux d’agriculture durable et d’environnement exceptionnel à préserver. Michel Pimbé et Ismaël Waka Céou sont allés notamment à la rencontre du directeur de l’IAC,Laurent L’HUILLIER, pour en apprendre plus sur cet organisme.