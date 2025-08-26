Depuis l’invention de l’ampoule il y a 150 ans, la lumière artificielle illumine nos maisons, nos rues et le ciel – mais avec des conséquences involontaires.
Avec cet échantillonnage et la représentation de la répartition du CO2, les scientifiques ont pu déterminer que le souffle...
Le changement climatique laisse aujourd’hui place à la découverte de vestiges archéologiques sur les glaciers alpins de plus de...
Ces particules de plastiques qui flottent dans la Méditerranée
Peut-on concilier sauvegarde de l’environnement et croissance démographique ? Depuis l’apparition de la lignée humaine, il y a 7...
Les métaux rares, souvent méconnus du grand public, jouent un rôle crucial dans les technologies modernes et la transition...
Alors que de plus en plus de personnes, oubliées du droit international, fuient la montée des eaux et les...
Au cœur de l’archipel de Raja Ampat, un groupe de Papous formés à la restauration corallienne sauve un des...
La loi Duplomb, et ses nombreux rebondissements, a été la saga de l’été en France. Interdit depuis 2016, l’acétamipride...
La Nouvelle-Calédonie importe près de 80% de l’énergie dont elle a besoin (pétrole, électricité, gaz,…). La biomasse est la...
Dans le monde, dix tonnes de plastique sont produites chaque seconde. Un dixième finit dans les océans, laissant présager...
Créé en 2009, l’OHM du Haut-Vicdessos constitue l’un des Observatoires Hommes-Milieux mis en place en France et dans le...
L’écologie est-elle plus féminine que masculine ? 70 % des femmes, et 59 % des hommes ayant répondu estiment...
Comment vivrons-nous en 2050 ou en 2100, dans un monde frappé par les effets du changement climatique ? De...
Surexploitation, pollutions chimiques et plastiques, réchauffement climatique ; les écosystèmes marins sont en crise. Des solutions existent mais elles...
La biodiversité naît dans l’océan il y a quelque 3.85 milliards d’années et a depuis évolué dans un monde...
Les calanques, un cadre exceptionnel qui accueille chaque année plus de 2 millions de visiteurs. Mais les eaux limpides...
Immersion dans un monde du design contemporain en quête de pratiques plus vertueuses. À Helsinki, la designer allemande Julia...
Bien au-delà du combat traditionnel des partis politiques, de petits groupes d’activistes mènent de spectaculaires opérations. Escalades de centrales...
Le thon rouge européen mesure jusqu’à 5 mètres de long et pèse jusqu’à 600 kg. Chaque année, il traverse...
A Kpakpa, au Bénin, être intronisé grand chasseur suppose d’avoir tué un grand animal. Mais la chasse n’est plus...
