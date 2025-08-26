Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Comprendre comment se décuple le CO2 sur la Terre Avec cet échantillonnage et la représentation de la répartition du CO2, les scientifiques ont pu déterminer que le souffle...

Conférence Glaciers, un trait d’union entre les hommes Le changement climatique laisse aujourd’hui place à la découverte de vestiges archéologiques sur les glaciers alpins de plus de...

Documentaire Quand les poissons mangent du plastique Ces particules de plastiques qui flottent dans la Méditerranée

Conférence Humains du futur, futur de l’humain Peut-on concilier sauvegarde de l’environnement et croissance démographique ? Depuis l’apparition de la lignée humaine, il y a 7...

Conférence Métaux rares, une contre-histoire de la transition énergétique Les métaux rares, souvent méconnus du grand public, jouent un rôle crucial dans les technologies modernes et la transition...

Documentaire Déplacés climatiques : sans toit ni droit Alors que de plus en plus de personnes, oubliées du droit international, fuient la montée des eaux et les...

Documentaire Raja Ampat : des récifs en péril, des héros locaux Au cœur de l’archipel de Raja Ampat, un groupe de Papous formés à la restauration corallienne sauve un des...

Documentaire Pesticides : le sursaut citoyen ? La loi Duplomb, et ses nombreux rebondissements, a été la saga de l’été en France. Interdit depuis 2016, l’acétamipride...

Documentaire Les coulisses de la science – La biomasse La Nouvelle-Calédonie importe près de 80% de l’énergie dont elle a besoin (pétrole, électricité, gaz,…). La biomasse est la...

Documentaire Plastique : la grande intox Dans le monde, dix tonnes de plastique sont produites chaque seconde. Un dixième finit dans les océans, laissant présager...

Documentaire Haut Vicdessos, une vallée et des hommes Créé en 2009, l’OHM du Haut-Vicdessos constitue l’un des Observatoires Hommes-Milieux mis en place en France et dans le...

Conférence Changement climatique : comment prévoir et s’adapter au monde de demain ? Comment vivrons-nous en 2050 ou en 2100, dans un monde frappé par les effets du changement climatique ? De...

Conférence Voir les océans par les yeux des oiseaux marins Surexploitation, pollutions chimiques et plastiques, réchauffement climatique ; les écosystèmes marins sont en crise. Des solutions existent mais elles...

Conférence La biodiversité à l’épreuve du climat La biodiversité naît dans l’océan il y a quelque 3.85 milliards d’années et a depuis évolué dans un monde...

Documentaire Calanques en aux troubles Les calanques, un cadre exceptionnel qui accueille chaque année plus de 2 millions de visiteurs. Mais les eaux limpides...

Documentaire Beau et écolo : vers un design plus vertueux Immersion dans un monde du design contemporain en quête de pratiques plus vertueuses. À Helsinki, la designer allemande Julia...

Documentaire Les jusqu’au-boutistes de la lutte écolo Bien au-delà du combat traditionnel des partis politiques, de petits groupes d’activistes mènent de spectaculaires opérations. Escalades de centrales...

Documentaire La surpêche du thon : un désastre pour les pêcheurs et l’environnement Le thon rouge européen mesure jusqu’à 5 mètres de long et pèse jusqu’à 600 kg. Chaque année, il traverse...