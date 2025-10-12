En Guadeloupe, 60% de l’eau potable est perdue avant d’atteindre les habitations. En cause, des milliers de fuites dans un réseau vétuste et mal entretenu.
En Guadeloupe, 60% de l’eau potable est perdue avant d’atteindre les habitations. En cause, des milliers de fuites dans un réseau vétuste et mal entretenu.
Pour échapper aux nitrates ou aux traces de médicament que l’on trouve parfois dans l’eau du robinet, nous sommes...
Les villes sont par définition des milieux artificiels. Pourtant, à l’heure où plus de la moitié de l’humanité vit...
L’ampleur et la rapidité du changement climatique auquel nous sommes confrontés aujourd’hui est inédit. Canicules, sécheresses, inondations … Nous...
Sous-traitée ou mal traitée, la cause écologique a souvent été la grande absente des médias mainstream. Mais sous l’impulsion...
Et si les « mauvaises herbes » étaient en réalité nos meilleures alliées face aux canicules urbaines ? À...
Premier producteur agricole en Europe, la France est également le pays qui consomme le plus de produits phytosanitaires de...
Protéger nos paysages, préserver la qualité de nos lacs, freiner l’érosion générale de la biodiversité sont des enjeux scientifiques...
Le mois de décembre est arrivé au son des grelots, apportant avec lui guirlandes de lumières, vin chaud, chansons...
Zéro déchet, moins de gaspillage, plus d’autonomie, ces trois familles ont relevé le défi d’une vie écologique, mais ces...
« Quel monde pour demain? »: un dialogue intergénérationnel par visioconférence entre Hubert Reeves, parrain de l’évènement, et les étudiants du...
Le vin n’est pas un alcool comme les autres en France. Et c’est vrai, plusieurs siècle avant notre ère,...
Quelle est la réalité de la filière du recyclage des plastiques ? Cette enquête révèle la tragédie environnementale qui...
L’Amazonie brésilienne est au cœur d’enjeux contemporains majeurs : changement climatique, déforestation, biodiversité, … À partir d’images satellites et...
Estimés à 70 000 dans le quartier de Manshiet Nasser, le plus grand quartier des chiffonniers de la capitale,...
Source de vie, l’eau douce est une ressource naturelle qui présente des contours marqués de singularité. Elle est de...
Venise continue de subir les conséquences d’une crue sans précédent. Les dégâts causés aux hôtels, commerces, palais et églises...
Imaginez un monde où les tempêtes de ces dernières semaines seraient monnaie courante, où le désert aurait gagné toute...
Dans le sud de l’Italie, à Tarente, se trouve la plus grande aciérie d’Europe, qui est aussi l’une des...
Surexploitation, pollutions chimiques et plastiques, réchauffement climatique ; les écosystèmes marins sont en crise. Des solutions existent mais elles...
Istanbul, l’une des plus imposantes mégalopoles du monde, est aussi l’une des plus vulnérables. Près de 80% de la...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site