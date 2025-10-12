Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Des particules de plastique dans l’eau en bouteille ? Pour échapper aux nitrates ou aux traces de médicament que l’on trouve parfois dans l’eau du robinet, nous sommes...

Conférence Végétation urbaine et changement climatique : s’adapter à l’imprévu Les villes sont par définition des milieux artificiels. Pourtant, à l’heure où plus de la moitié de l’humanité vit...

Documentaire Quel climat en Europe pour 2050 ? L’ampleur et la rapidité du changement climatique auquel nous sommes confrontés aujourd’hui est inédit. Canicules, sécheresses, inondations … Nous...

Podcast De nouveaux médias face à l’urgence climatique Sous-traitée ou mal traitée, la cause écologique a souvent été la grande absente des médias mainstream. Mais sous l’impulsion...

Documentaire Quelles plantes pour les îlots de fraîcheur ? Et si les « mauvaises herbes » étaient en réalité nos meilleures alliées face aux canicules urbaines ? À...

Documentaire Le champs des possibles Premier producteur agricole en Europe, la France est également le pays qui consomme le plus de produits phytosanitaires de...

Conférence Paysage, biodiversité et qualité de l’eau Protéger nos paysages, préserver la qualité de nos lacs, freiner l’érosion générale de la biodiversité sont des enjeux scientifiques...

Podcast Noël en 2050 Le mois de décembre est arrivé au son des grelots, apportant avec lui guirlandes de lumières, vin chaud, chansons...

Documentaire Familles écolos, le grand défi ! Zéro déchet, moins de gaspillage, plus d’autonomie, ces trois familles ont relevé le défi d’une vie écologique, mais ces...

Conférence Quel monde pour demain ? « Quel monde pour demain? »: un dialogue intergénérationnel par visioconférence entre Hubert Reeves, parrain de l’évènement, et les étudiants du...

Podcast Vin et changement climatique Le vin n’est pas un alcool comme les autres en France. Et c’est vrai, plusieurs siècle avant notre ère,...

Documentaire Plastiques : la vérité derrière le recyclage Quelle est la réalité de la filière du recyclage des plastiques ? Cette enquête révèle la tragédie environnementale qui...

Conférence L’Amazonie, entre mythes et réalités ? L’Amazonie brésilienne est au cœur d’enjeux contemporains majeurs : changement climatique, déforestation, biodiversité, … À partir d’images satellites et...

Documentaire Égypte : système de tri et de recyclage le plus efficace au monde Estimés à 70 000 dans le quartier de Manshiet Nasser, le plus grand quartier des chiffonniers de la capitale,...

Conférence L’eau en droit international: entre singularité et pluralité Source de vie, l’eau douce est une ressource naturelle qui présente des contours marqués de singularité. Elle est de...

Documentaire Peut-on encore sauver Venise ? Venise continue de subir les conséquences d’une crue sans précédent. Les dégâts causés aux hôtels, commerces, palais et églises...

Documentaire Les temps changent (1/2) Imaginez un monde où les tempêtes de ces dernières semaines seraient monnaie courante, où le désert aurait gagné toute...

Documentaire Tarente : une région entière polluée par un géant de l’acier Dans le sud de l’Italie, à Tarente, se trouve la plus grande aciérie d’Europe, qui est aussi l’une des...

Conférence Voir les océans par les yeux des oiseaux marins Surexploitation, pollutions chimiques et plastiques, réchauffement climatique ; les écosystèmes marins sont en crise. Des solutions existent mais elles...