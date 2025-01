Documentaire

Les inondations catastrophiques à New York, Bangkok et la Nouvelle-Orléans ont révélé l’extrême vulnérabilité de plus de 130 villes côtières face à la violence de la mer. Ces mégacités sont menacées par un phénomène inédit : l’affaissement surprenant des sols, la hausse inexpliquée du niveau de la mer dans certaines régions, une fréquence accrue des événements climatiques extrêmes et une urbanisation exponentielle. Pourquoi ces catastrophes se répètent-elles ? Peut-on les éviter ?Cette enquête qui nous mène de New York à Tokyo et Bangkok en passant par Shanghai, les Pays-Bas et l’Allemagne révèle les dernières découvertes scientifiques, géologiques et océanographiques qui confirment les risques qui guettent les habitants. Elle met en évidence les obstacles à surmonter et les interrogations de ceux qui conçoivent les protections des mégapoles du 21e siècle. Une volonté politique s’impose pour des solutions durables et une « résilience » urbaine…Réalisateur : Xavier ROSSET