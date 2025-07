Documentaire

Le dérèglement climatique rend la météo de plus en plus imprévisible. La grêle, les tempêtes, les orages et les fortes pluies se multiplient. En quelques minutes, les tempêtes de grêle peuvent détruire une année entière de récoltes. Quelles sont les causes de ces phénomènes extrêmes ? La situation va-t-elle continuer à se détériorer ? Quelles sont les mesures pour y faire face ?

Documentaire de Torsten Mehltretter (Allemagne, 2024, 53mn)

Rediffusion disponible jusqu’au 24/09/2025