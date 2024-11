Conférence

Les plus grands musées au monde vous ouvrent leurs portes ! Du Louvre au MET, en passant par le Prado et la National Gallery, découvrez les collections les plus prestigieuses et les chefs-d’œuvre les plus célèbres de l’histoire de l’art.

Lors cette conférence d’introduction, Paul Bernard-Nouraud, historien de l’art, vous entraînera de salle en salle à la découverte des œuvres les plus emblématiques de chaque musée. Admirez les couleurs chatoyantes des chefs-d’œuvre de Van Gogh, la précision des œuvres de Vermeer, ou encore la beauté saisissante des toiles de Rembrandt.

Entre émerveillement et étonnement, découvrez les plus beaux trésors des musées du monde entier !