Documentaire



Léonard De Vinci, peintre, architecte, médecin, inventeur en avance sur son époque, a impressionné et continue aujourd’hui encore de nous fasciner. Perçu comme un personnage intimidant, visionnaire et complexe, Léonard De Vinci était pourtant bien plus vulnérable que l’on pourrait s’y attendre. Mort relativement jeune, rempli de mélancolie et d’amertume, il demeure l’un des esprits les plus extraordinaires de tous les temps.

Réalisateur : Thierry Bruant, Gilbert Di Nino, Catherine Mignot, Mariya Sergeniuk, Christelle Malochet