Henri Marie Raymond de Toulouse Lautrec Monfa, Peintre, dessinateur, lithographe, affichiste et illustrateur français. Né le 24 novembre 1864 au château du Bosc à Albi. Lors de son adolescence, Henri de Toulouse-Lautrec cesse brutalement de grandir à cause d’une maladie osseuse et de deux chutes de cheval qui le laissent difforme. Il commence alors à peindre et à dessiner puis s’installe à Paris en 1882 pour peaufiner sa connaissance de l’art. Il s’imprègne de l’impressionnisme et se lie d’amitié avec Edgar Degas et Vincent Van Gogh. Il fréquente les cabarets et les immortalise dans ses toiles ainsi que sur ses affiches. Il peint également les théâtres, les cafés-concerts et les maisons closes dont il saisit les personnages sur le vif. À partir de 1890, Henri de Toulouse-Lautrec est au sommet de sa carrière artistique et de sa notoriété. Il devient une figure emblématique des nuits parisiennes. C’est l’apogée de son œuvre picturale.
