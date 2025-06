Conférence

Miquel Barceló est sans conteste le grand peintre contemporain de la Nature morte thème qui revient régulièrement dans son œuvre et qu’il exploite sous toutes les formes possibles. Après avoir représenté des cuisines dans les années 80 il va tenter de réinventer le genre en intégrant de véritables choses ou animaux dans sa peinture ne se contentant plus de les représenter mais de les présenter. Il allie ainsi les tomates melons pastèques figues et autres fruits méditerranéens dans des toiles éclatantes de vie à des animaux morts poulets lapins chèvre créant ainsi d’inquiétants memento mori. Puis apparaissent d’innombrables poissons dont il découvre les variétés au fond de la mer. Depuis 2021 il revient à une série de grands tableaux qui forment une synthèse de ses motifs de prédilection associés à de multiples références à l’histoire de l’art Zurbaran Chardin Melendez Velazquez et même Caillebotte.

Miquel Barceló a souvent recours à la monochromie et à la grisaille afin de faire mieux ressortir l’abondance des victuailles et la générosité des tables comme dans les natures mortes flamandes. La nature morte chez lui est plus vivante que jamais.