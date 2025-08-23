Documentaire

Au cours de sa courte carrière, qui a duré une dizaine d’années, Vincent Van Gogh a produit plus de 900 tableaux. Pleine de naturalisme, sa peinture s’inspire de l’impressionnisme et du pointillisme, puis évolue vers le fauvisme et l’expressionnisme. Sa vie, digne d’un héros romantique, fait de lui un mythe, celui du peintre incompris ou de l’artiste maudit. Quasiment inconnu de son vivant en dehors du monde artistique, il est aujourd’hui l’un des peintres les plus connus et les plus appréciés sur le marché de l’art.

Réalisateur : Jacques VICHET

Série Les plus grands peintres du monde