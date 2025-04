Conférence

Autorité pan-canadienne en peinture sous verre, Isabelle Regout est boursière du Conseil des arts de l’Ontario et du Conseil des arts et des lettres du Québec. Après 750 peintures inversées sur verre et 40 expositions solos dont une imposante à Bibliothèque et Archives Canada à Ottawa, l’artiste globe-trotter a bel et bien fait son empreinte dans le verre.