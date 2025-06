Documentaire

Mort en 1972, l’artiste néerlandais M. C. Escher laisse derrière lui une oeuvre aussi abondante qu’énigmatique. Plongée au coeur d’un univers riche et complexe qui ne cesse, cinquante ans après, de faire rêver.

Un escalier qui monte et descend en même temps, des oiseaux qui se muent en poissons et redeviennent oiseaux, des formes qui passent de trois à deux dimensions avant de retrouver leur relief… Décliné au moyen de techniques artistiques d’une grande diversité, l’univers mathématique et onirique du dessinateur néerlandais Maurits Cornelis Escher, qui a fait sa renommée, continue à fasciner jeunes et moins jeunes, artistes, cinéastes ou encore musiciens…

Au-delà de l’œuvre foisonnante d’Escher, ce documentaire propose – extraits de journaux personnels, de notes et d’interventions de l’artiste à l’appui – de découvrir la vie, les sources d’inspiration et une part de l’identité de celui qui fut peut-être le premier surpris de son propre succès.

Documentaire de Robin Lutz disponible jusqu’au 26/04/2022.