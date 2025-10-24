Hector Obalk, historien et critique d’art, invite à découvrir les subtilités de la peinture dans une approche immersive et...
C’est l’une des œuvres les plus connues de la peinture française, et pourtant… elle n’existe pas vraiment. Retour sur...
Comment représenter la nuit ? À la Renaissance, les peintres ont eu recours à la lumière, inventant une esthétique...
Edouard Manet est considéré à tort comme l’un des pères de l’impressionnisme. Il se distingue de ce mouvement par...
Des milliers de touristes affluent de toute la France et du monde entier pour goûter aux plaisirs de la...
C’était l’artiste la plus chère du monde au 19ème siècle. Rosa Bonheur est méconnue et pourtant, elle était très...
Le documentaire suit Yves Zurstrassen dans son atelier à Bruxelles, dévoilant son approche unique de la peinture abstraite. Il...
Daniel Arasse revient sur l’importance du cadrage dans la définition de la perspective. Pour illustrer son propos, il prend...
Dans une exposition, ne vous est-il jamais arrivé la sensation d’être regardé ? À travers les salles de Versailles...
Presque deux siècles après sa mort, les toiles de Caspar David Friedrich (1774-1840) fascinent toujours autant. Panorama d’une oeuvre...
Portrait d’un peintre portugais dont on dit qu’il est le secret le mieux gardé du premier modernisme Réalisateur :...
Il aura fallu quelques images pour faire basculer le destin de Ji-Young. Une révélation qui conduira la jeune diplômée...
Henri Marie Raymond de Toulouse Lautrec Monfa, Peintre, dessinateur, lithographe, affichiste et illustrateur français. Né le 24 novembre 1864...
Sur un banc de bois vert, au milieu des gros soupirs des locomotives à vapeur, Theo Van Gogh sourit....
Résonances entre deux figures révolutionnaires et rivales de l’art de la Renaissance italienne, Andrea Mantegna et son beau-frère Giovanni...
Au XVIIème siècle, les Pays-Bas ouvrent l’une des plus belles pages de leur histoire artistique et ce malgré les...
Le 20ème siècle a été marqué par des révolutions artistiques majeures, où des artistes ont remis en question les...
Il est aussi connu pour son génie que sa folie, c’est Dali. Le célèbre peintre a marqué à tout...
Comment Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828), observateur joyeux de la vie populaire et portraitiste de cour adulé, est-il...
80 ans après sa mort, le père de l’art abstrait intrigue toujours autant. Pour le comprendre et comprendre sa...
