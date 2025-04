Documentaire

Ces toiles sont reconnaissables au premier coup d’œil : Roy Lichtenstein a inscrit son nom dans l’histoire de l’art. Célèbre dans le monde entier pour ses images pleines d’ironie sur la culture américaine, il est le reflet d’une époque et l’inventeur d’un nouveau courant artistique. Le pape du pop art est un homme simple et discret… à l’opposé de son alter-ego, la super star Andy Warhol. Derrière l’apparente légèreté de son œuvre, ce documentaire propose de revenir sur les traces de Roy Lichtenstein, pour comprendre l’ambition et les secrets de fabrication d’un des artistes les plus inventifs de sa génération. Ses plus proches collaborateurs, qui l’ont côtoyé quotidiennement racontent le peintre méticuleux, le bourreau de travail qui ne quittait jamais son atelier près de New York… Une bulle à l’écart du monde, où l’artiste se réfugiait pour peindre inlassablement. Sa femme Dorothy Lichtenstein conserve l’atelier en l’état. A titre exceptionnel, elle a ouvert les portes de ce lieu préservé, où rien ne semble avoir bougé depuis 1997. Un documentaire d’Eventhia Lachaud.