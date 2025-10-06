Situé entre la fin de l’impressionnisme et le mouvement nabi, dont il est l’un des principaux membres, Pierre Bonnard s’affranchit alors de toutes les tendances et conventions artistiques pour développer une image très personnelle. Il peint des sujets intimes, des intérieurs ou des nus, des fenêtres ouvertes sur le jardin servies par des palettes de couleurs légères et lumineuses.
Réalisateur : Ralf LIDERMAN