Conférence Foujita, peintre classique? Michael Lucken, historien de l’art et professeur d’études japonaises à l’Inalco, évoque le style de Foujita au cours des...

Conférence Autour d’Altdorfer, grandeur et décadence de l’école du Danube Vers 1900 apparut l’idée qu’autour d’Altdorfer avaient existé, au sud-est de l’Allemagne, des artistes de même tendance regroupés sous...

Documentaire Frida Kahlo I Quelle Histoire Frida Kahlo a vécu, en plus d’une enfance difficile rythmée par sa santé fragile, un terrible accident. Profondément marquée,...

Podcast Perspective et annonciation Daniel Arasse revient sur l’invention de la perspective et son succès dans la peinture florentine à partir de 1420....

Article Bernard Buffet : l’enfant prodige maudit de la peinture française Né dans une époque de bouleversements, Bernard Buffet est devenu l’un des peintres français les plus remarquables de la...

Article Gustave Courbet ou l’art réaliste On peut attribuer de multiples interprétations au terme « réaliste » : tantôt il désigne un courant pictural ancré dans la...

Podcast Pourquoi Salvador Dalí a-t-il peint des montres molles ? Salvador Dalí, figure incontournable du surréalisme, a marqué l’histoire de l’art avec un motif devenu mythique : les montres...

Documentaire Dali, tout le génie d’un artiste surréaliste Il est aussi connu pour son génie que sa folie, c’est Dali. Le célèbre peintre a marqué à tout...

Documentaire Pablo Picasso I Quelle Histoire Picasso a longtemps vécu dans un atelier très désordonné… Et dire qu’il a été l’un des artistes les plus...

Conférence La Maison Apy, un atelier de peintres-décorateurs 1873-1920 Entre 2001 et 2006, le Musée d’Histoire de Marseille a eu l’opportunité d’acquérir un important ensemble de dessins et...

Documentaire Vincent van Gogh – Les Grands Maîtres de la Peinture Vincent Van Gogh commence sa carrière d’artiste en 1880 à l’âge de 27 ans. Il est l’un des artistes...

Documentaire Claude Monet, le peintre impressionniste Claude Monet était l’un des chefs de file du mouvement impressionniste. Il fut célèbre par ses tableaux de Giverny....

Conférence Delacroix et la nature À une époque où le Romantisme met en valeur le sentiment de la nature et renouvelle la représentation du...

Podcast Le tricheur à l’as de carreau – Les enquêtes du Louvre Le Tricheur à l’as de carreau est le récit d’une escroquerie menée de main de maître. Et un (auto)portrait...

Conférence Picasso. Bleu et rose La période bleue et la période rose de Pablo Picasso marquent deux phases profondément contrastées de son œuvre, tant...

Documentaire Modigliani | Le corps et l’âme mis à nu Peintre et sculpteur phare du début du XXe siècle, Amedeo Modigliani s’est surtout rendu célèbre pour ses portraits qui,...

Article Conseils pour le soin et la préservation de vos œuvres encadrées Prendre soin de vos œuvres encadrées est essentiel pour préserver leur beauté et leur valeur au fil des années....

Documentaire Aux tableaux Ce documentaire révèle les coulisses de l’exposition Aux Tableaux ! Du départ des bonnes soeurs (gardiennes de l’école), au...