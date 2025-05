Documentaire

John Everett Millais, né le 8 juin 1829 à Southampton et mort le 13 août 1896 à Londres, était un peintre et illustrateur britannique préraphaélite. « Paix conclue », « Un Huguenot », « Le Brunswicker noir », « Ophélie » et « Le Christ dans la maison de ses parents » sont ses oeuvres les plus connues. Dans chaque épisode de « 1000 chefs-d’œuvre », un tableau est présenté. L’analyse, brève mais détaillée, le compare à des œuvres apparentées et le replace dans le contexte de la vie de l’artiste ainsi que dans sa période de création. Ce faisant, la série couvre un large éventail d’œuvres, en passant par des peintures du XVème siècle jusqu’à des pièces d’art moderne.