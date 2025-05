Documentaire

Joseph Wright, appelé Joseph Wright of Derby, né le 3 septembre 1734 à Derby et mort le 29 août 1797 dans la même ville, était un peintre paysagiste et portraitiste britannique. Il a été reconnu comme « le premier peintre professionnel à représenter l’esprit de la révolution industrielle ».C’est grâce à l’usage du clair-obscur que Joseph Wright of Derby a contribué avec le plus d’originalité à l’art occidental. Il donnait ainsi à un sujet scientifique le caractère merveilleux et intense d’une expérience religieuse ou mystique. Dans chaque épisode de « 1000 chefs-d’œuvre », un tableau est présenté. L’analyse, brève mais détaillée, le compare à des œuvres apparentées et le replace dans le contexte de la vie de l’artiste ainsi que dans sa période de création. Ce faisant, la série couvre un large éventail d’œuvres, en passant par des peintures du XVème siècle jusqu’à des pièces d’art moderne.