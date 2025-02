Conférence

La série extraordinaire de sanguines de Fragonard depuis la Villa d’Este à Tivoli a été considérée comme l’une de plus belles jamais réalisées. Marquant un moment décisif dans la carrière du jeune artiste ces œuvres sont non seulement impressionnantes par leur qualité mais aussi proposent une toute nouvelle approche du médium. Elles ont inauguré le concept et la pratique modernes du dessin en France au 18e siècle. Partant des circonstances dans lesquelles ces sanguines ont été réalisées et de leurs aspects visuels techniques et matériels spécifiques la conférence soulignera que ces feuilles remarquables de Fragonard invitent à repenser le dessin comme un acte fondamentalement social. Quel était le rôle du plaisir dans un tel acte ?

À qui cela faisait-il plaisir ? Et quelle était la finalité ?

Voici quelques-unes des questions que la conférence abordera.