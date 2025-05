Documentaire

Grant DeVolson Wood, né le 13 février 1891 à Anamosa dans l’Iowa et mort le 12 février 1942 à Iowa City, était un peintre américain principalement connu pour ses peintures réalistes de la vie rurale du Midwest. Si l’on demande à un Américain de dire quel est pour lui le plus célèbre tableau du monde, il citera sans doute « La Joconde », mais mentionnera tout de suite après « American Gothic » de Grant Wood. Peint dans un style conservateur et inspiré de photos de famille du 19ème siècle, ce tableau jouit d’une grande popularité, sans que les raisons en soi bien claires. Les modèles du tableau sont la sœur de Grant Wood et un dentistes de l’Iowa. Dans chaque épisode de « 1000 chefs-d’œuvre », un tableau est présenté. L’analyse, brève mais détaillée, le compare à des œuvres apparentées et le replace dans le contexte de la vie de l’artiste ainsi que dans sa période de création. Ce faisant, la série couvre un large éventail d’œuvres, en passant par des peintures du XVème siècle jusqu’à des pièces d’art moderne.