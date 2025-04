Documentaire

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, habituellement désigné sous son seul prénom de Rembrandt, né à Leyde le 15 juillet 1606 ou 1607 et mort à Amsterdam le 4 octobre 1669, est généralement considéré comme l’un des plus grands peintres de l’histoire de la peinture, notamment de la peinture baroque, et l’un des plus importants peintres de l’École hollandaise du xviie siècle. Rembrandt a également réalisé des gravures et des dessins et est l’un des plus importants aquafortistes de l’histoire. Il a vécu pendant ce que les historiens appellent le siècle d’or néerlandais (approximativement le xviie siècle), durant lequel culture, sciences, commerce et influence politique des Provinces-Unies ont atteint leur apogée.