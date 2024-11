Documentaire

Sortir de l’atelier et peindre la nature telle qu’elle se présente à nous : c’est ainsi que l’on peut résumer l’impressionnisme. Son plus célèbre représentant, Claude Monet, a de tout temps cherché à rompre avec l’académisme au profit d’une approche novatrice.

Ce documentaire met en lumière des lieux qui ont inspiré le peintre, de la gare Saint-Lazare à Argenteuil en passant par Giverny et Rouen.

Sortir de l’atelier et peindre la nature telle qu’elle se présente à nous : c’est ainsi que l’on peut résumer l’impressionnisme.

Son plus célèbre représentant, Claude Monet, a tout au long de sa carrière cherché à rompre avec l’académisme au profit d’une approche novatrice.

Le musée Barberini de Potsdam, qui consacrait au peintre français une rétrospective en 2020, a choisi de refléter l’importance cruciale que les différents lieux de sa vie ont revêtu dans son œuvre.

Au départ de Paris et de la gare Saint-Lazare, on découvre ainsi sa vision d’Argenteuil, avant d’explorer Rouen – dont la cathédrale doit très certainement sa renommée mondiale à l’artiste –, puis Giverny, son jardin et ses nymphéas, qui furent le principal objet de son travail durant de longues années.

Biographes, historiens de l’art, photographes et admirateurs apportent tour à tour un éclairage précis et actuel sur la relation passionnée du peintre à la nature, à ses motifs et à ses jeux de lumière.

Réalisation: Mathias Frick

Année: 2019