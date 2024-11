Conférence

Le design de mode est un domaine créatif et stimulant qui attire de nombreux passionnés désireux de transformer leur sens artistique en une carrière professionnelle. Ce secteur mêle l’art, la technique et le commerce, et se distingue par son évolution rapide et sa capacité à refléter les tendances culturelles et sociales. Il repose sur une combinaison d’apprentissage rigoureux et d’objectifs clairs pour ouvrir les portes à une variété de métiers enrichissants.