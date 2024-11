Documentaire

En France, c’est toute une profession qui est au bord du gouffre. Rencontre avec ces agriculteurs qui crient leur colère. Les agriculteurs vivent une crise profonde, une situation si grave qu’elle met en péril toute une profession et des siècles de tradition agricole.

Face à une société qui exige toujours plus de produits bon marché, ces travailleurs de la terre se retrouvent coincés entre des prix de vente au plus bas et des coûts de production toujours plus élevés. Ils sont les témoins d’un paradoxe accablant : malgré leur rôle essentiel pour nourrir la population, les agriculteurs peinent à en vivre décemment. C’est cette réalité qui fait naître la colère chez beaucoup d’entre eux, poussant certains à se faire entendre de manière urgente.

Réalisation : JULIE MARTIN