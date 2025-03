Documentaire

Piloter un hélicoptère en haute montagne nécessite beaucoup de savoir-faire et d’humilité. Pour chaque opération de sauvetage ou de transport de charges, le défi est permanant. Dans un environnement aussi fort et puissant qu’est la montagne, une seconde d’inattention peut être fatale. Pascal Brun et Patrick Fauchère, tous deux pilotes chevronnés, n’ont pas perdu leur passion pour ce métier de pilote d’hélicoptère et pour la montagne. Un documentaire de Jean-Marc Chevillard pour Passe-moi les jumelles.