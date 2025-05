Documentaire

Aujourd’hui, un tiers des agriculteurs sont des femmes. C’est 20% de plus qu’en 1970. Parmi elles, certaines sont à la tête d’une famille nombreuse. Qu’elles soient maraichères, éleveuses ou exploitantes agricoles, comment conjuguent-elles vie familiale et travail à la ferme ?

Hélène, mère de 3 enfants : Luiza et les jumeaux Nola et Tom. Maraichère en Aveyron, elle doit jongler entre ses enfants, la pleine saison des légumes et la vente sur le marché. Heureusement, la jeune femme peut compter sur l’aide sans faille de ses parents.

Julie est éleveuse de vaches laitières. Avec son mari Frédéric, ils sont à la tête d’une tribu de 4 enfants. Cette famille s’est lancée un défi. Hortensia, sa plus belle vache, va participer à un concours et tenter de décrocher le titre de reine des prés.

Enfin, après un tour du monde en famille, Mélanie a décidé de tout plaquer pour changer de vie. Cette ancienne aide-soignante est devenue fromagère. Son mari Aurélien, ex commercial, éleveur de chèvres ! Depuis moins d’un an, ils se sont installés dans une ferme avec leurs enfants, Soline et Marceau. Mais pour continuer leur nouvelle activité, ils doivent trouver la bonne formule et prendre des risques. Entre son rôle de maman et sa nouvelle vie sur l’exploitation, l’équation n’est pas toujours simple.

Plongée dans le quotidien bien rempli des mamans agricultrices.