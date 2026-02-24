Article

Calendly est l’outil de planification le plus connu du marché. Mais son plan gratuit se limite à un seul type d’événement actif, l’interface est en anglais, et les fonctionnalités avancées (paiement, rappels personnalisés, suppression du branding) ne sont accessibles qu’à partir de 12 $/mois par utilisateur. Selon le profil d’activité, d’autres solutions peuvent mieux convenir.

Cet article passe en revue les principales alternatives, avec des informations factuelles sur les tarifs et les fonctionnalités.

Pour un comparatif plus détaillé, vous pouvez aussi consulter cet article dédié aux alternatives à Calendly.

BookyWell

Solution française destinée aux indépendants qui travaillent sur rendez-vous. BookyWell combine la prise de rendez-vous en ligne, un fichier client avec notes et historique, et un suivi financier (revenus, charges, bénéfice net) dans la même interface. L’ensemble est en français.

Le plan gratuit inclut 30 rendez-vous par mois et 3 services. Le plan Pro est à 23,99 €/mois.

Limites : pas d’intégration visioconférence pour le moment, écosystème d’intégrations encore limité par rapport aux outils plus anciens.

Cal.com

Alternative open source à Calendly. Le code est public et l’outil peut être auto-hébergé gratuitement sur son propre serveur, sans limite de rendez-vous. La version SaaS hébergée par Cal.com propose un plan gratuit avec des types d’événements illimités, plusieurs connexions calendrier, et des workflows intégrés.

Le plan Teams est à 15 $/utilisateur/mois.

L’auto-hébergement nécessite des compétences techniques (Docker, gestion de serveur). La traduction française est communautaire et parfois incomplète.

Acuity Scheduling (Squarespace)

Acuity est populaire auprès des coachs et consultants anglophones. Ses points forts : les formulaires d’admission personnalisables avant chaque rendez-vous, et la gestion des forfaits et abonnements (packs de séances, cartes cadeaux). La conformité HIPAA est disponible sur le plan Powerhouse, ce qui le rend adapté au secteur de la santé aux États-Unis.

Pas de plan gratuit. Essai gratuit de 7 jours. Emerging : 20 $/mois (16 $/mois en annuel). Growing : 34 $/mois (27 $/mois en annuel). Powerhouse : 61 $/mois (49 $/mois en annuel).

Interface d’administration en anglais uniquement. Depuis le rachat par Squarespace, l’outil s’oriente vers leur écosystème.

SimplyBook.me

SimplyBook.me fonctionne avec un système de modules activables. Au lieu d’un outil figé, l’utilisateur active uniquement les fonctionnalités dont il a besoin : paiement en ligne, coupons, cartes cadeaux, programme de fidélité, réservation via Instagram ou Facebook.

Le plan gratuit offre 50 réservations par mois avec un mini-site personnalisable. Le plan Basic est à 9,90 €/mois, le Standard à 29,90 €/mois.

L’interface d’administration est dense et la configuration initiale prend du temps. Le français est disponible mais certaines traductions restent approximatives.

Setmore

Setmore propose un plan gratuit généreux : rendez-vous illimités pour jusqu’à 4 utilisateurs. La page de réservation peut servir de site autonome avec les services, horaires et avis clients affichés. L’intégration avec Instagram et Facebook permet d’accepter des réservations depuis les réseaux sociaux. Paiement en ligne via Stripe et Square.

Plan Pro : 12 $/mois.

Interface en anglais avec traduction française partielle. Pas de suivi financier.

Reservio

Outil tchèque qui a su se positionner en Europe. Interface claire, prise en main rapide, support en français disponible. Le plan gratuit couvre les besoins de base : page de réservation, rappels email, synchronisation Google Calendar. Reservio inclut aussi un système de point de vente intégré, utile pour les commerces qui encaissent sur place.

Starter : 9,50 €/mois. Standard : 19,50 €/mois.